Fatih Erbakan ittifak için tarih verdi! Erken seçim çağrısında bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde AKP ile ittifak yapmayacaklarını belirten Fatih Erbakan, sağ kökenli muhafazakar diğer partilerle ittifak kurabileceklerini işaret etmişti.

Yarın Saadet Partisi ile görüşme gerçekleştirecek Erbakan'a “Saadet Partisi ile gerçekleştirecekleri görüşmede üçüncü bir yol, ittifak konusu gündeme gelecek mi?" sorusu yöneltildi.

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak bütün siyasi partilerle görüşmelerimizi istişareler müzakerelerini yapıyoruz. Yarınki ziyarette de Türkiye'nin ve dünyanın, bölgenin gündemini ele alınacak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız.

"İTTİFAK SEÇİME YAKIN DÖNEMDE"

Bir değerlendirme yapılacak ve aynı zamanda dediğim gibi Sayın Genel Başkan'a bir hayırlı olsun ziyareti yapılmış olacak. Yarınki ziyaretin mahiyeti bu çerçevede.

Şu anda ittifakla ilgili herhangi bir çalışma, bir görüşme Saadet Partisi ve diğer partilerle de yok ama tabi bu seçim yaklaştığı zaman olmayacak anlamına gelmez. Seçime yakın dönemde bu konuda tekrardan masaya yatırıp müzakere edilebilir.”

"BİR AN EVVEL BU SEÇİM SANDIĞINI GETİRİN"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erbakan, iktidara seslenerek 'erken seçim' çağrısını yineledi ve şunları kaydetti:

"Millette sabır da metanet de kalmadı. Bu saatten sonra sizin yapacağınız en iyi iş, 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Yüzde 29'la orada oturamazsınız. Daha fazla milleti oyalamayın, bir an evvel bu seçim sandığını getirin."