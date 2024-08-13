Fatih Erbakan'dan AKP'ye flaş suçlama. 'Başkanlarımıza siyasi şantaj yapıyorlar'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’nin siyasi şantajla belediye başkanlarını transfer etmeye çalıştığını iddia etti.

Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızı siyasi şantajla AK Parti’ye transfer etmeye çalışıyor" dedi.

AKP'yi hedef alan Erbakan, “İktidarın gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek, hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler” ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir." diyen Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal , menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.

Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır.”

HAMZA DAĞ YENİ KATILIMLARI DOĞRULAMIŞTI

AKP’li Hamza Dağ “AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var” demişti.