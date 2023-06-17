Fatih Erbakan'dan Anayasa çıkışı ‘Laikliğin tanımı yapılmalı’

Erbakan, laiklik konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Laiklik kavramı yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez olmaz" dedi.

ÇOK KONUŞULACAK 'LAİKLİK' SÖZLERİ

Erbakan, laiklik kavramının da yanlış anlaşıldığını ve din düşmanlığı olmadığını vurgulayarak, "'Laiklik' kelimesi Türkçe bir kelime değil. Bu her kesim tarafından farklı algılanmasına yol açıyor" diyen Erbakan, "Baskıcı bir politika olarak uygulandı. Laiklik herkesin dinini yaşamasına saygı duymak demektir, devletin bunlara saygı duyması demektir. Laiklik din düşmanlığı değildir. Kavram yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez olmaz" ifadelerini kullandı.

"CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRMESİ NEGATİF ETKİ OLUŞTURDU"

Erbakan, Saadet Partisi'nin seçim stratejisini de eleştirerek, "Bu büyük bir sorumluluk. Sorunlarının çözümlerini isteyen kesimler bize umut bağladılar. Saadet Partisi'nin izlediği politika olumsuz etki bıraktı. CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi için gayret oluşturulması olumsuz etki oluşturdu. 7'li masa dediğimiz Millet İttifakı'na PKK yöneticilerinin destek açıklaması Saadet Partisi'ni yıprattı. Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesi negatif etki oluşturdu. HDP seçime gidiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım diyor. LGBT ile ilgili söylemler ortada. FETÖ'nün desteği... Saadet Partisi üzerinde negatif etkisi oldu, oradan bize ciddi bir oy yönelmesi oldu." diye konuştu.

"YENİ PARTİLER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI"

Erbakan, "Masa başında kurulan 4 partinin oyları yok denecek kadar az çıktı. DEVA ve Gelecek Partisi ise büyük reklamlarla şişirilmiş balonlar gibi patladı. Bu partiler vatandaşın umudunu boşa çıkardı" dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GENİŞ KATILIM ÇAĞRISI

Erbakan, anayasa değişikliği konusunda da Cumhurbaşkanının teklifine ve iradesine saygı duyduğunu belirterek, "Anayasa değişikliği sürecine Meclis'teki ve Meclis dışındaki siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesiminin katılması gerekiyor. 'Ben yaptım, oldu' mantığıyla değil, yerli, milli, sivil ve hakperest bir anayasa yapılması lazım. Anayasanın laiklik ilkesini de açıkça tanımlaması şart" diye konuştu.

Erbakan şöyle devam etti:

Erbakan, yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, "Mevcut anayasa darbe döneminin ürünü. Artık yamalı bohça haline geldi. Köklü bir değişikliğe ihtiyaç var" dedi.

"Osmanlı zamanında her dinden insan barış içinde yaşamız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. Kelime zaten yabancı, 28 Şubat sürecinde yaşananlar... Bunların tekrar yaşanmaması için bunun bir tanımı yapılmalı. AK Parti iktidarının 21 yıldır iktidarda olması, bugün böyle bir şey yaşanmıyor. İktidar değiştikten sonra tekrardan böyle bir sıkıntı yaşanmasın. Devlet kimsenin inancına karışmaz. Herkes kendi inancının gerektirdiğini yapabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı önemli. Siyasi bir çizgiye girmemesi de gerekir. Birçok eleştiriyi de haksız buluyoruz."