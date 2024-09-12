Fatih Erbakan'dan erken seçim çıkışı. Erdoğan çok kızacak!

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde seçimi kazanan YRP’li belediye başkanı Mehmet Akpınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, milletin 20 yıldır kendisini yöneten iktidardan memnun olmadığını bu yüzden de yerel seçimlerde YRP’ye teveccüh gösterdiğini açıkladı.

“İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtulan Mehmet Şimşek döneminde akaryakıt ve dövizde büyük artışların olduğunu kaydeden Erbakan, hükümetin enflasyon politikası hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşama maliyeti arttı, açlık sınırı arttı, enflasyon arttı. Faizler yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıktı. Enflasyon arttı, döviz kurları arttı, akaryakıt fiyatları arttı ve bu artışlar katlanarak arttı. Şimdi diyorlar ‘Efendim biz tek haneliye düşüreceğiz enflasyonu.’

Geldiğinizden beri daha zaten 38’den 75’e çıkarttınız. Tek haneliği bırak sabit bile tutamıyorsunuz daha da artıyor. Şimdi orta vadeli programda yüzde 33 hesap ediyorlardı önümüzdeki yılın enflasyonunu, yüzde 42 revize ettiler. Hep aynı hikaye. Şubat ocaktan iyi olacak, nisan, marttan iyi olacak, mayıs nisandan iyi olacak.

Hiçbir şeyin iyi olduğu yok, tam tersine daha da kötüye gidiyor. Ve mevcut ekonomi yönetiminin borç, faiz, zam, vergi ekonomisi, sıcak para ekonomisi anlayışıyla bu gidişatın düzelmesi, bu felaketten kurtulunması mümkün değil. O nedenle mutlaka bir iktidar değişikliği gerekiyor” diye konuştu.”

“2028’E KADAR DAYANACAK GÜÇ KALMADI”

Kamudaki büyük israfın önlenmesi için yönetimin değişmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, Türkiye’nin kurtulabilmesi için yönetimin değişmesi gerektiğini ifade etti. 2025’in sonunda veya 2026 yılının ilkbaharında erken seçimin olması gerektiğini kaydeden Erbakan “Bu yönetim değişmeden, yeni bir anlayış gelmeden borç faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçmeden ve önce millet, önce dar gelirliler, önce ezilenler anlayışına sahip bir devlet yönetimi olmadan, bir iktidar yönetimi olmadan Türkiye'nin kurtulabilmesi mümkün değil. Bunun olabilmesi de bir an evvel bir erken seçimin olmasına bağlı.

Bu şartlarda Türkiye'nin de milletin de 2028’e kadar dayanacak bir hali kalmamıştır. 2025 sonu veya 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçimin yapılması ve mutlaka milletin de artık açıkça dile getirdiği, 31 Mart'ta oylarıyla ortaya koyduğu bu değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor”