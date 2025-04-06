Fatih Erbakan'dan ortalığı karıştıracak açıklama!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kastamonu İl Kongresi’nde konuştu. Erbakan, CHP’nin başlattığı boykot sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

''Ana muhalefet ile iktidarın, birbirinin karbon kopyası olduğu bir mesele de bu. Boykot meselesi. Gerektiğinde her ikisi de boykottan medet umuyor. Yakın zamanlarda iktidar boykot çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı, fiyatları kontrol altına almaktan umudunu kesince, çareyi 'marketleri boykot edin' çağrısında bulmuştu. Şimdi yeni bir boykot çağrısı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Erdoğan’ın geçmişteki, Özel’in günümüzdeki boykot çağrılarını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Yerli üretim yapan, sahipliği yerli olan, bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayan firmaların boykot edilmesi kendi kendimize zarar vermekten, zaten dibe vurmuş olan ekonomimizi daha da kötü hale getirmekten başka bir şeye yaramaz.''

"İKTİDAR SİYASİ ÇIKARLARI UĞRUNA PKK'YLA PAZARLIKTA"

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni anayasa tartışmalarına yönelik de şunları söyledi:

''PKK’nın taleplerinin yerine getirilmesi karşılığında DEM Parti Anayasa değişikliği sürecinde ve sonrasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidara destek olacak. İşin özeti budur. Daha düne kadar bırakın Abdullah Öcalan’ı, DEM Parti’ye selam vereni dahi 'terörist' ilan eden, 6’lı masaya ''7'inci ortağınız da masanın altına gizlenmiş, o da HDP’dir’ diyen iktidar ittifakının bugün siyasi çıkarları uğruna, koltuk uğruna PKK ve Öcalan’la sıkı pazarlıklar içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Ve iktidarın siyasi çıkarları uğruna PYD-YPG tehdidini de görmezden geleceği ve askeri harekattan vazgeçeceği ortaya çıkmaktadır. İktidarın seçim kazanma ve siyasi çıkarlar uğruna içine düştüğü bu durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.''

"SORUŞTURMALAR AK PARTİLİ BELEDİYELERİ DE KAPSAMALI"

İktidarın hukuksuz politikalar yürüttüğünü belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye maalesef bir çifte standartlar ülkesi haline geldi. Muhalefet belediyelerine gelince ayrı hukuk, iktidar belediyelerine gelince farklı hukuk uygulanıyor. Elbette yolsuzluk usulsüzlük kim yaptıysa araştırılsın, yargılansın, gereken yapılsın. Ancak muhalefetin eline geçen belediyelerde AK Parti dönemine ait usulsüzlükler için yapılan suç duyurularıyla ilgili hiçbir işlem yapılmazken, sadece muhalefet belediyelerinin üzerine giderseniz bu adaletsizlik olur, çifte standart olur. Bir inceleme, bir soruşturma olacaksa, yolsuzlukların üzerine gerçekten gidilecekse bu sadece muhalefet belediyelerini değil, AK Partili belediyeleri de kapsamalıdır. Bir fiil suç ise herkes için suçtur, değilse de hiç kimse için suç değildir. Ali’ye gelince suç, Veli’ye gelince suç değil, geç olmaz."