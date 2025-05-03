Fatih Erbakan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Erbakan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında, "Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

ERBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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