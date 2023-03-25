Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'a övgüler yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı

Editör: Oğuz OK



Cumhur İttifakı’na katılmayacağını bildirmesinden 2 gün sonra, siyasi partilerin ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslimine saatler kala AKP ile uzlaşmaya vararak ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.



Yeniden Refah Partisi’nin görüş değiştirerek Cumhur İttifakı’na katılması ise arşivlerin açılmasına neden oldu.



Erbakan’ın sosyal medyada yayılan görüntülerde birçok suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar’ı ve tarikatını övdüğü görüntüler ortaya çıktı.



“ADNAN OKTAR HOCAMIZA DA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Görüntülerde Oktar’ın Erbakan için “Fatihimiz” dediği görülürken Erbakan, Oktar’ın TV kanalı A9 TV için şöyle diyor:



“Gerçekten kaliteli programlar izliyoruz. Fırsat buldukça takip ediyoruz. Güzel ilmi delillere dayanarak hazırlanmış. Rahmetli babamın söylediği bir söz vardır: Öyle bir anlatacaksınız ki davanızı karşı tarafı tam ikna edeceksiniz. Gerçekten de A9’daki belgeseller o şekilde hazırlanmış. Çok yönlü düşünülmüş. Bu sebeple de memnun oluyoruz. Birçok insanın imanını tazelemiş oluyor. Allah razı olsun kendilerinden. Adnan Oktar hocamıza da çok teşekkür ederiz.”



Oktar ise Erbakan ile ilgili, “Fatih aynı Erbakan hocamız gibi olmuş. Maşallah! Şahane hitabet. Aynı onun stilinde, akıcı, güzel ve çok imanlı. Saadet’in başında görmek istiyoruz Fatih’i.” ifadelerini kullanıyor.



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