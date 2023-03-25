25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'a övgüler yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı

Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'a övgüler yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı

Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar için sarf ettiği övgü dolu sözler gündem oldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:54
Takip Et

Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'a övgüler yağdırdığı görüntüler

Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'a övgüler yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı
+
Aa
-

Editör: Oğuz OK

Cumhur İttifakı’na katılmayacağını bildirmesinden 2 gün sonra, siyasi partilerin ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslimine saatler kala AKP ile uzlaşmaya vararak ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi’nin görüş değiştirerek Cumhur İttifakı’na katılması ise arşivlerin açılmasına neden oldu. 

Erbakan’ın sosyal medyada yayılan görüntülerde birçok suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar’ı ve tarikatını övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

“ADNAN OKTAR HOCAMIZA DA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”
Görüntülerde Oktar’ın Erbakan için “Fatihimiz” dediği görülürken Erbakan, Oktar’ın TV kanalı A9 TV için şöyle diyor:

“Gerçekten kaliteli programlar izliyoruz. Fırsat buldukça takip ediyoruz. Güzel ilmi delillere dayanarak hazırlanmış. Rahmetli babamın söylediği bir söz vardır: Öyle bir anlatacaksınız ki davanızı karşı tarafı tam ikna edeceksiniz. Gerçekten de A9’daki belgeseller o şekilde hazırlanmış. Çok yönlü düşünülmüş. Bu sebeple de memnun oluyoruz. Birçok insanın imanını tazelemiş oluyor. Allah razı olsun kendilerinden. Adnan Oktar hocamıza da çok teşekkür ederiz.”

Oktar ise Erbakan ile ilgili, “Fatih aynı Erbakan hocamız gibi olmuş. Maşallah! Şahane hitabet. Aynı onun stilinde, akıcı, güzel ve çok imanlı. Saadet’in başında görmek istiyoruz Fatih’i.” ifadelerini kullanıyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
1
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
3
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
4
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
6
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.