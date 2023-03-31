Fatih Erbakan'ın eski defterlerini açtılar. Hızlı ve lüks yaşamında neler yapmış neler

Yaptığı muhalif siyasi paylaşımlarıyla bilinen bir sosyal medya kullanıcısı bu kez de Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın geçmişten günümüze gelen skandal olaylarını afişe etti. İşte Fatih Erbakan hakkındaki o yazı:

FATİH ERBAKAN PORTRESİ

Babası Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu 1997 yılında 06RP570 plakalı lüks aracıyla Esat caddesi üzerinde ehliyetsiz şekilde kazaya karışıyor. Koruma polisleri gerçeğe aykırı bir tutanak tutarak olayın üzerini kapatıyor.

Hız tutkunu olan aracında Metal Rock dinlemeyi seven Fatih Erbakan liseli yıllardan beri araç kullanmaya başladı. Öğrencilik yıllarında jöleli saçları, şık kıyafetleri, son model otomobilleri ve hız tutkusuyla sık sık gündeme geldi.

El bebek gül bebek olarak büyüyen Fatih 1996 1996 yazında bu kez tatiliyle haber oldu. Yaz tatilini geçirdiği Altınoluk'ta tesettüre uygun mayosuyla ve koruma polisiyle deniz keyfi yapmıştı..

1997 yılında babasının başbakanlığı döneminde ilk trafik kazasını yaptı. Devletin tahsis ettiği Otomobili ehliyetsiz kullanması ve kaza sonrası kazayı koruma polisinin kapatması uzun süre tartışıldı.

Kazadan sonra annesi Nermin Erbakan oğluna kıyamaz ve son model spor mavi bir Mercedes alır.. Cuma namazlarına giderken 320 SL Mercedes'ini kullanırdı. "220 kesmiyor şehir içinde. Daha beter arabalar alacağız inşallah, daha çok çatlayacak millet" sözleri tepki çekmişti.

Lüks bir hayat yaşayan Fatih Erbakan’ın marka takıntısı vardı. En lüks markaları giyer en lüks mekanlarda takılırdı. Marka merakı hep gündemdeydi. Giydiği Versace çoraplar gittiği cuma namazında fotoğraflandı ve yine gazete sayfalarında yer bulmuştu..

2002 yılında Necmettin Erbakan "3 milyar emekli maaşıyla geçiniyorum" diyerek mal beyanında bulundu, kısa süre sonra Fatih Erbakan'a alınan 270 bin Mark değerindeki CL 500 Mercedes dikkat çekti. Bu kez otomobilin plakası "FE 06"ydı.

Fatih Erbakan, 23 Şubat 2003 tarihinde babasının siyasi yasağının bittiği gün Çırağan Sarayı'nda evlendi. Beyza Molu ile dünya evine giren oğul Erbakan'ın düğününe basın alınmadı, çift balayı için Dubai'ye gitti.

Babasıyla birlikte siyasete ısındı. 2004 yılında siyasete ufaktan girerek CHP'yi öven ve AK Parti'yi eleştiren Fatih Erbakan, "Bugünlerde biz gelmezsek CHP gelir" diyorlar. CHP senden iyi. Hiç olmazsa Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmaya niyet etmiyor" dedi.

Tabikide tıpkı diğer zenginler gibi askerlik görevini banka şubesine gidip para yatırarak yaptı.

Babası siyasette herkesi İngiliz veya ABD uşaklığı ile suçlarken Londra'ya giderek, Royal Holloway Koleji'nde işletme alanında yönetim ve organizasyon doktorasına başladı...

Türkiye'ye döndükten sonra AKP aleyhine demeçler verdi. Milli görüş gömleğini çıkarmaları üzücü dedi..

Necmettin Erbakan ölünce kızı Zeynep mirastan yeterince pay alamadığı, mal kaçırıldığı ve mal varlıklarındaki artış iddiasıyla kardeşlerini dava etti. Fatih Erbakan’ın boğazdaki bir yazlıyı kardeşlerinden kaçırdığı ve emanetçilere devrettiği iddia edildi. (Tıpkı Türkeş ailesi gibi)

Zeynep Erbakan’a göre Fatih Erbakan servetini kaçırarak devrettiği isim enişte Mehmed Altınöz . "20 senenin günahına ortak olmayız" diyen Fatih Erbakan saraya önce hayır demiş sonradan ikna edilmişti. Onu ikna eden isim enişte Mehmet Altınöz'den başkası değildi…

Ne zaman sıkışsa çantasından bir hatta iki, üç tavşan çıkarıyor. Dün Muharrem İnce, bugün Yavuz Ağıralioğlu ve Fatih Erbakan. Bu tavşanlar ’ın çantasına nasıl girmiş, o ayrı bir yazı konusu! Buradan Fatih Erbakan’a bir kaç soru sorup bitireyim…

Helikopterden inin halkın arasına girin vatandaş tane ile domates alıyor.

Devlet borç içinde adalet ise karaborsaya düştü Ve diğer sözleri ne uğruna yuttun? Hangi zaaflarından yakalandın? Bu halkı ve babanın davasını kaç kuruşa sattın?