Fatih Karagümrük 3 puanı 90+3'te kaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
11. dakikada sol kanattan Storm'un ceza alanı sol çaprazına gönderdiği ortada topla buluşan Güray'ın düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada soldadn korner kullanan Storm'un ortasında altıpas üzerinde Giannetti'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
34. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Güray, ceza sahası sol çaprazdaki Cvancara'ya pasını verdi. Cvancara'nin kaleye gönderdiği şutta top kaleci Grbic'i aşarken son anda Muhammed topu kornere çeldi.
42. dakikada Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış sol kanatta topla buluştu. Barış'ın pasında topla buluşan Johnson, topu Anıl Yiğit Çınar'a aktardı. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
90+2. dakikada sol kanattan sağ kanatta topu taşıyan Berkay, pasını ceza alanı önündeki Atakan'a aktardı. Atakan'ın ortasında ise arka direkte bulunan Johnson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2