Fatih Karagümrük, Adana'da kazandı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.
Adanasporlu oyuncu Ciss, maçın sonlarına doğru rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Senegalli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ADANASPOR 1 FATİH KARAGÜMRÜK 2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Ivan), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)
Goller: Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 71 Ivan (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Endri Çekiçi, Dk. 45+2 Elias Durmaz, Dk. 90+12 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 80 Çağtay Kurualp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)