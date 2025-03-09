Fatih Karagümrük, Adana'da kazandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Adana'da kazandı

Fatih Karagümrük 1.Lig'de 29'uncu hafta müsabakasında, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

Adanasporlu oyuncu Ciss, maçın sonlarına doğru rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Senegalli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADANASPOR 1 FATİH KARAGÜMRÜK 2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Ivan), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)

Goller: Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 71 Ivan (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Endri Çekiçi, Dk. 45+2 Elias Durmaz, Dk. 90+12 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 80 Çağtay Kurualp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

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