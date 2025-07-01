Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Licka, kariyerinde daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova takımlarını çalıştırdı.

????⚫️ Hoş Geldin Marcel Lička



Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Lička ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus’ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. pic.twitter.com/A1UYj7O9hL