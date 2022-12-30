30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fatih Karagümrük'ten ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:21
Takip Et

Fatih Karagümrük'ten ayrılık. Fenerbahçe'den transfer olmuştu

Fatih Karagümrük'ten ayrılık
+
Aa
-

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sezon başında Fatih Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, çıktığı 7 maçta bir kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
5
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
6
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.