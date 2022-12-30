Fatih Karagümrük'ten ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sezon başında Fatih Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, çıktığı 7 maçta bir kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.