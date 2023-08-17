Fatih Portakal doğalgaz ve elektriğe gelecek yeni zammın tarihini açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal doğalgaz ve elektrik için yeni zam gelebileceğini söyledi. Youtube yayınında eneji maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Fatih Portakal bunun yanı sıra döviz kurundaki oynaklık ile enflasyon artışının doğalgaz ve elektrik zammı için önemli bir sebep olduğunu belirtti.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Fatih Portakal, elektrik ve doğalgaza zammın gelebileceği tarihi de açıkladı. Portakal, “Çok değil bir iki ay içerisinde elektrik ve doğalgaza da zam gelecek.” dedi.

İşte Portakal’ın açıklaması şöyle:“Çok değil bir iki ay içerisinde elektrik ve doğalgaza da zam gelecek.”

Elektrik ve doğalgaz zamlanır mı? Şimdi bu nereden çıktı diyorum. Dedim ya size haberleri veriyorum ama aynı zamanda bunun gerekçelerini veya öngörülerini de anlatıyorum yani ve anlatmaya çalışıyorum veya kafamdaki o işte ne bileyim ya bir ay sonrasında olur 3 ay sonrası ne olur cevabını kendimce vermeye çalışıyorum.

Şimdi elektrik ve doğalgaza bir müddettir zam gelmedi. ÖTV ayarlamaları yapıldı. Bence çok değil eli kulağında çünkü bir kere enerji maliyetleri çok yüksek. İkincisi döviz kuru çok oynak ve tutuluyor. Üçüncüsü de enflasyon artışı var ve bunların hepsini topladığınızda elektrik ve doğalgaza zam gelmemesinin birim fiyatına zam gelmemesi mümkün değil.

Yani siz şekere zam yapıyorsunuz, Benzine zam yapıyorsunuz, Yemek ücretlerini zam yapıyorsunuz, zeytinyağına ayçiçek yağına kırmızı etine beyaz etine aklınıza gelebilecek iğneden ipliğe tuvalet kağıdına kadar her şeye zam yapıyorsunuz.

Bir üretim. Üretim nedir enerji varsa üretebilirsiniz o enerjiyi petrolden sağlarsınız kömürden sağlarsınız doğalgazdan sağlarız vesaire… Yani bir de ertelenen bir doğalgaz borcu var Rusya'ya seçimden dolayı. Aşağı yukarı 20 milyar dolardan bahsediyoruz.

2004-2023 Eylül'ünden itibaren meclisin açılması ile birlikte biz seçimi konuşacağız. Evet ekonomiyi konuşacağız ama bir de yerel seçimi konuşacağız 31 Mart 2024'ü konuşacağız. Sandığa gideceğiz.

O yüzden Eylül'de hatta Ağustos bile bitmeden Eylülde Ekimde biz elektrik ve doğalgaza zam görebiliriz. Çünkü gerekçelerini ortaya koydum. İşte enerji maliyeti, döviz kuru, enflasyon artışı ve yaklaşan seçim. Çok değil bir iki ay içerisinde elektrik ve doğalgaza da zam gelecek. Desenize bu kış yine battaniyenin altında geçecek diye ama olsun. Doğalgaz müjdesi verdi. Yani bu gibi müjdelere hazır olalım arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bunlar iktidarın oyunları. Kimisi buna inanıyor, veriyor da şu kadarcık veriyor alırken kepçe ile alıyor. Uyanık olalım arkadaşlar. Olmazsanız gerçekten tepene biniyorlar ve zaten binmeye de devam ediyorlar. Yani şunu yaptım bunu yaptım onu verdim bunu verdim diyerek hepsini 2 ayda geri aldı.