Fatih Portakal veda etti! Ayrılık nedeni çok şaşırttı... Kimse bunu beklemiyordu

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşamki yayınla ekranlara veda etti.

"İYİ BAŞLADIM İYİ BİTİRDİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden de ayrılığı duyuran Portakal, "Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Meslege nokta mı yoksa virgül müzaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektigini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma yorum yapan vatandaşların kimi Portakal'a iyi niyetlerini iletirken, kimisi ise ekranlarda göremeyeceği için üzüldüğünü söyledi.

Yaklaşık iki yıldır Sözcü TV’de ana haberi sunan deneyimli gazeteci, daha önce FOX TV’den ayrılarak bir süre ekranlardan uzak kalmış, ardından Sözcü TV ile geri dönmüştü.

"BAY BAY PORTAKAL"

Öte yandan Sözcü Televizyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Bay bay Portakal!' yazılı görsele yer verildi.