Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: 'Hangi yüzle aday olacaksın?'

Sözcü TV'deki yayınında konuşan Portakal, Kılıçdaroğlu'na "Hangi yüzle aday olacaksınız?" diye seslendi.

"80 YAŞINDAN SONRA MİLLETE NE VERECEKSİNİZ?"

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey, sizi aday gösterirlerse hangi yüzle aday olacaksınız? 80 yaşından sonra bu millete ne vereceksiniz? 2023'te değişim isteyen insanları kandırdınız. Umutlarımızı yok ettiniz, entrikalar kurdunuz. Şimdi hangi yüzle o koltukta oturacaksınız?"

"ADAY OLMAYI ASLA DÜŞÜNMEYİN" UYARISI

Kılıçdaroğlu'nun "Aday gösterilirsem düşünürüm" açıklamalarını hedef alan Portakal, kesin bir dil kullandı:

"Düşünmeyin Kemal Bey, gerçekten düşünmeyin. Kazansanız bile hangi yüzle o koltuğa oturacaksınız? Kimlerle ne pazarlıklar yaptığınız ortaya çıktı. Lütfen aday olmayı aklınızdan bile geçirmeyin."

KULİSLER HAREKETLİ

Ankara siyasetinde, Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yaptığı kritik görüşmeler ve kurultay öncesi sessizliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Portakal'ın bu çıkışı, CHP içindeki gerilimi daha da artırabilecek nitelikte.

Portakal'ın sert eleştirileri sosyal medyada büyük yankı bulurken, CHP'lilerden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Kurultay öncesi partinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.