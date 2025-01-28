Fatih Portakal'ın gözaltı sözleri büyük tepki çekti

SZC TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan’ı ‘Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği’ bilmemekle suçladı. Sözcü TV izleyicilerinden tepki yağdı.

Fatih Portakal gözaltı kararlarına tepkiler sürerken kendi yayınında "Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu doğru değildi onun bi kere tespitini yapayım " dedi.

Fatih Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama yaptığı hata" dedi. Portakal, "Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmaması gerekirdi" şeklinde yorum yaptı.

Gözaltına alınma şeklini 'şov' olarak değerlendiren Fatih Portakal verdiği tepki ise izleyiciler tarafından çok eleştirildi.