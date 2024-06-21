Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den aldığı 1 aylık maaşı ortaya çıktı

Medyaradar’ın gizemli yazarı Keskin Kalem yine bomba bir yazı yazdı. Gazeteci Fatih Portakal’ın Sözcü TV’den aldığı maaşı açıkladı.

Portakal’ın geçtiğimiz günlerde Sözcü TV ile sözleşmesini yenilediğini belirten gizemli yazar, Portakal’ın önümüzdeki yıl için Sözcü TV’den tam 14 MİLYON TL alacağını duyurdu.

Fatih Portakal 9 ay çalışarak 14 milyon TL aldığı maaşın yanında ek masraflarının da kanal tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Aylık olarak hesaplandığında ise 1 buçuk milyona denk geldiği ortaya çıktı. Uçak biletlerinin kanal tarafından karşılandığı, makam şoförü verildiği, benzin parasının yine Sözcü’nün ödeyeceği aktarıldı.

Gazeteci Portakal’ın evinin İzmir’de olduğu İstanbul’da otelde kaldığı ve otel masraflarının da kanal tarafından karşılandığı iddia edildi.

Yazıda gizemli yazar otelin geceliğinin ortalama 150 ile 200 Euro (7 bin lira) olduğunu aktardı.

Ayrıca Sözcü TV’deki muhabirlerin editör ve spikerlerin maaşlarına değinen yazar, “Haberin tüm yükünü sırtında taşıyan muhabirler 25 bin ila 35 bin lira arasında maaş alıyor. Haber merkezlerinin belkemiği olan editörler 40 ila 45 bin TL’ye talim ediyor. Diğer spikerler ortalama 70 ila 100 bin lira maaşa çalışıyor. Uçuruma bakar mısınız?” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV’YE NE ZAMAN BAŞLADI?

Portakal 1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile ilk olarak 3 aylık bir sözleşme imzalamıştı..30 Haziran 2023 tarihinde ekrana veda etmesi ile kovulduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Görüşmelerin ardından yeni sezona da Sözcü TV’de başlamıştı. 14 Haziran 2024 tarihinde Sözcü TV ile olan sözleşmesi bitmişti. olan Fatih Portakal yönetim ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuş ve imzayı atmıştı.