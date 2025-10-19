Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor sahadan Felipe Augusto ve Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından Çaykur Didi Stadyumu çıkışında takım otobüsünün önünde bekleyen taraftarlar, bordo mavili oyuncular ve Fatih Tekke ile fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler.

O sırada yaşlı bir taraftar Fatih Tekke'ye yaklaşarak kendisine torununun Ernest Muçi'yi çok sevdiğini ve onunla fotoğraf çekilmek istediğini ancak yıldız oyuncunun direkt otobüse çıktığını iletti.

Fatih Tekke ise 'Olmaz o, olmaz... Muçi nerede hemen çağırın.' deyip yanındakilerden Muçi'yi çağırmalarını rica etti.

Otobüsten inen Ernest Muçi, Fatih Tekke'nin de araya girmesiyle hayranıyla buluşarak fotoğraf isteğini yerine getirdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken Fatih Tekke'nin bu hareketi beğeni topladı.