Fatih Tekke kariyerinin en başarılı dönemini Trabzonspor'da geçiriyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatih Tekke kariyerinin en başarılı dönemini Trabzonspor'da geçiriyor

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Fatih Tekke, performansıyla sınıfı geçti. Başarılı teknik adam, iki kulvarda mücadele eden Fırtına'da farkını ortaya koymayı başardı.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş'in ardından başlayan Fatih Tekke, bordo-mavililerle önemli bir çıkışa imza attı. Trabzonspor, bu süreçte Trendyol Süper Lig’de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplamayı başararak tabloda yükselişe geçti. Bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA FİNALE ÇIKTI

Trabzonspor, genç teknik adam yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ve Göztepe'yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırmayı başarı. Tekke, futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktör olarak ilk kupasına da Karadeniz ekibinin başında ulaşmak istiyor.

48 yaşındaki Tekke; Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13 ve 2023-2024 sezonunda 0.50, Alanyaspor ile 2023-2024 sezonunda 1.44 ve 2024-2025 sezonunda da 0.91 puan ortalaması yakalamıştı.

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