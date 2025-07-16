Fatih Tekke transferi açıkladı! Bugün, yarın...

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor'da basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanından önce Teknik Direktör Fatih Tekke gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Puertas ve Saul'ün transfer durumlarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Fatih Tekke, "Ben de bu oyuncurın son durumunu başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımızın söylediği şeyler var. Olumlu ilerlediğini söylüyor. Bugün yarın bitebilirliğiyle ilgili söylemleri var. Dolayısıyla ben de bekliyorum. Bunun hızlı olması benim için önemli. Bu kampa ne kadar erken gelebilirlerse o kadar iyi." diye konuştu.

Kaç transfer yapılacağıyla ilgili görüşünü paylayan Tekke, "Bunu oyuncularıma da söyledim. En az 2 orta sahaya, 1 kenar ve 1 stopere ihtiyacımız var bana göre. Bu arada sayısal bir porblememiz var. İçerdeki oyuncuların kalacakları, gidecekleri problemi var. Bu konuda biraz yavaş kaldık." dedi.

Genç oyuncuların zamana ihtiyaçları olduğunu savunanan başarılı teknik adam takımdaki herkesin çalışmasından dolayı son derece memmnun olduğunu ifade etti.

Fatih Tekke ayrıca yeni sezonda Trabzonspor'un topa sahip olan, top rakipteyken hızlı ve sert reaksiyon veren aynı zamanda her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir görüntüde olacağının altını çizdi.