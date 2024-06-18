Fatih Terim Arda Güler çaresizliğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Arda Güler çaresizliğini açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim, Arda Güler'in harika gol attığı Türkiye-Gürcistan maçında kimsenin fark etmediği detayı açıkladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile karşılaştı.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı 3-1 kazanan Ay Yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.
Maçın 65. dakikasında ceza sahası dışından harika bir gol atan Arda Güler, maçın ilgi odağı oldu.

FATİH TERİM İLGİNÇ DETAYI AÇIKLADI
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Türkiye-Gürcistan maçındaki ilginç detayı açıkladı.

''Arda Güler, herkesin atamayacağı golü attı'' diyen Terim, ''Olağanüstü bir yetenek. Rakibin kalecisine dikkat çekmek lazım. İspanya Ligi'nde Valencia'da oynuyor. Yani Arda'yı tanıyor. Arda'yı tanımasına rağmen, oraya vuracağını bilmesine rağmen golü engelleyemedi. Arda'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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