Fatih Terim Aziz Yıldırım için aracı oldu

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Fatih Terim Aziz Yıldırım için aracı oldu

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimler öncesinde Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesinde Fatih Terim detayı ortaya çıktı.

Panathinaikos'ta başarısız olan ve sezon bitmeden gönderilen Fatih Terim'in Aziz Yıldırım'a referans olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın ve Milli Takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, Mourinho konusunda Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'a destek verdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Aşık gündem yaratan bir iddiada bulundu.

Aşık, Mourinho'ya sorulan Fenerbahçe mi Beşiktaş mı sorusu üzerine Terim'in devreye girerek görüş belirttiği bilgisini paylaştı.

İŞTE MURAT AŞIK'IN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Beşiktaş için İstanbul'a gelen Jose Mourinho, reklam çekimi sırasında Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mourinho'nun telefonda 'Ne düşünüyorsun' sorusuna Terim, 'Fenerbahçe' yanıtını verdi.

Galatasaray'da sekiz şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörden bu tür bir destek görmek hoş.

Anlaşılan o ki Terim, başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'ı destekliyor olabilir.

Eski Fenerbahçe Başkanı Murat Aşık'ın oğlu olan Aşık'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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