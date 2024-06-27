Fatih Terim'den çok ilginç sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'den çok ilginç sözler

Fatih Terim, A Milli Takımımız'ın Çekya galibiyeti sonrası enteresan yorumlarda bulundu.

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ın Çekya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te son 16'ya kalmasını değerlendirirken, ilginç ifadeler kullandı.

Terim, Beinsports'taki programda şunları söyledi:

"Çok büyük bir ülkenin çok büyük bir taraftar grubunun desteklediğini Millilerimiz gerekeni yaptı. İlk 16'ya kaldılar. Hepsini, hoca başta olmak üzere ekibini yürekten kutluyorum.

Maç öyle oldu, maç böyle oldu. Oyun oydu, oyun buydu bunlar konuşulur. Ama sonuç itibarıyla ilk 16'dayız. Karşılaşacağımız takım bundan sonra daha da ciddi takımlar olacak.

Bu gruptan Türkiye'nin çıkması zaten doğaldı ama kendi işimizi kendimiz zora soktuk. 80 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bazen sıkıştık. Ama sonunda mesele buradan çıkmaktı. Millilerimiz bunu başardı. Hepsini kutluyorum. Buna her şeyimizle layığız.

Daha da önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun daha iyi oyunlar oynamamız, daha iyi cevaplar vermemiz gerekiyor. Türkiye'ye yakıştı bu."

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