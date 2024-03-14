Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını düşman edecek hamle

Kaynak: Yeni Açık
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını düşman edecek hamle
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera için Fatih Terim devreye girdi.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da Muslera’nın durumu belirsizliğini koruyor.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldız ile görüşmeler devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi.

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Yeni Açık'tan Yakup Çınar yaptığı bir konuşmada, "Fernando Muslera sezon sonunda gidiyor. Ben ‘Dursun Özbek yönetimi mayısın sonunda yapılacak seçimde yine seçilir, 1+1 sözleşme verir.’ diye düşünüyordum. Bana şu söylendi: ‘Babası çağırıyor.’ Panathinaikos…” dedi.

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11 Ağustos 2011 tarihinde transfer olduğu Galatasaray’da 400 maça çıkan çıkan Muslera burada 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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