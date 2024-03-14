Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını düşman edecek hamle

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da Muslera’nın durumu belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldız ile görüşmeler devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi.

Yeni Açık'tan Yakup Çınar yaptığı bir konuşmada, "Fernando Muslera sezon sonunda gidiyor. Ben ‘Dursun Özbek yönetimi mayısın sonunda yapılacak seçimde yine seçilir, 1+1 sözleşme verir.’ diye düşünüyordum. Bana şu söylendi: ‘Babası çağırıyor.’ Panathinaikos…” dedi.

11 Ağustos 2011 tarihinde transfer olduğu Galatasaray’da 400 maça çıkan çıkan Muslera burada 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.