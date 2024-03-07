Fatih Terim'in derbi sandığınıdan eski videolar çıktı

Fatih Saboviç
Fatih Terim'in derbi sandığınıdan eski videolar çıktı
Panathinaikos’ta derbi heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos Pazar günü deplasmanda ezeli rakibi Olimpiakos’la karşılaşacak.

Yunan medyası da derbi maça kilitlendi.

Terim yönetimindeki Panathinaikos, Pazar günü Olympiakos'a karşı oynayacağı büyük derbinin hazırlıklarına başladı.

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Türk çalıştırıcı, önemli maç öncesinde oyuncularına moral vermeye ve onlara motivasyon vermeye çalıştı.

İki buçuk günlük tatilin ardından Panathinaikoslu futbolcular dün Koropi'ye döndüler ve kendilerini Pazar günü Olympiakos ile play-off'ların galası için derbi için hazırladılar.

Fatih Terim antrenmanda, oyuncularına şunları söyledi:

Maçtan maça daha iyi oynuyoruz, şanssızlıklardan puan kaybettik, size ve takımımıza gerçekten inanıyorum.

Türk teknik adam aynı zamanda Kandiye'de oynanan son maçtan bir video sunarak "yeşilleri" psikolojik olarak cesaretlendirmeye çalıştı.

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