Fatih Terim'in küçük kızı Yunanistan'ı karıştırdı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, evinde Lamia'yı 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla Şampiyonluk Turu'nda liderliğe çıktı.
Terim'in öğrencileri 1-0 geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi.
Zorlu mücadeleyi tribünde Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim de izledi.
Buse Terim'in giydiği Adam Cerin forması ise Yunanistan medyasında gündem oldu.
Cerin 18. dakikada Panathinaikos'un beraberlik golünü kaydetti.
Buse Terim maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Doğru formayı giymişim" ifadelerini kullandı.
Yunan medyasında Buse Terim'in yaptığı forma tercihi geniş yer buldu.
MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI
Panathinaikos'un kazandığı maç sonrası saha karıştı.
Lamia Teknik Direktörü Vokolos ile Panathinaikos forveti Ioannidis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Olayı fark eden Fatih Terim, sahaya girerek oyuncusunu ve rakip hocayı sakinleştirdi.
Tartışma büyümeden yeniden barış sağlandı.