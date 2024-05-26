Fatih Terim'in Süper Lig teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı

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Fatih Terim'in Süper Lig teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı

Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile telefon görüşmesi yaptı. Terim 'Anlaşırsak neden olmasın?' dedi.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan ayrılan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in adı son günlerde Beşiktaş ile anılıyor.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'e yakın isimlerden biri olan Galatasaray TV eski çalışanı Serbay Şenkal, Terim'in Beşiktaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

''ANLAŞIRSAK NEDEN OLMASIN''
Serbay Şenkal Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Fatih Terim'i aradığını ifade ederken, "Sayın Başkan Hasan Arat, Beşiktaş teknik direktörlüğü için Sayın Fatih Terim’i arıyor, 'Oturalım konuşalım' diyor.

Hoca ise bu göreve yeşil ışık yakıyor ve 'Anlaşırsak neden olmasın?' diyor çevresine. Bakalım olumlu neticelenecek mi bu önemli süreç." dedi.

ZEKİ UZUNDURUKAN DA DOĞRULADI
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da Fatih Terim-Beşiktaş görüşmesini doğruladı.

Uzundurukan, "Sağlam kaynaklardan bilgi aldım. Beşiktaş'ın Fatih Terim'e ilgisi var. Olur mu, olmaz mı? Bilemeyiz. Ama sıcak temas oluşmuş." ifadelerini kullandı.

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