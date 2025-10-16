Dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in kalbi durmuştu. Ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası Ürek’in kalbi yeniden çalıştırılmıştı.

"OKSİJENSİZ KALIP KALMADIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Doktoru yaptığı açıklamada 'Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı' ifadelerini kullanmıştı.

Doktorun ardından ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı açıklama geldi.

Açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"HASTANEMİZE GELDİĞİNDE ENTÜBE VAZİYETTEYDİ"

Fatih Ürek'in yoğun bakımda devam eden tedavisiyle ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikâyesi vardı, evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler.

Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksattığını düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" ifadelerini kullandı.

“ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim " dedi.

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz' sorusuna; "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" şeklinde cevap verdi.

"KALP YÖNÜNDEN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz ne kadar uyutulacağına anestezi karar veriyor" şeklinde konuştu.

BUGÜN YARIN UYANDIRILACAK

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in entübe edildiğini Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Hakan Ural açıklamıştı. Ural, ünlü şarkıcının risk olmaması adına entübe edildiğini, bugün ya da yarın uyandırmayı planladıklarını canlı yayında söylemişti.