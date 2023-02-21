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Son dakika… Fatih'te 2 katlı bina çöktü

Son dakika… Son dakika… Fatih'te3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:38
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Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

Son dakika… Fatih'te 2 katlı bina çöktü
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Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 



Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamersına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.

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