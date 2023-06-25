Fatih'te İETT otobüsü şoförüne baltalı saldırı

DHA’nın haberine göre, olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT'ye şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı.

Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den yapılan açıklamada, "İETT aracımıza saldırıda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek, taşımacılık hizmetinden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuzca ve adli makamlarca konu takip edilmektedir" denildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.