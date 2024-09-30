Fatih'te inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluştu: 5 katlı bina boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Fatih'te inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluştu: 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Fatih'te bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina sakinleri, müteahhiti uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını belirtti.

Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'taki inşaatta, dün akşam saatlerinde yapılan temel kazısı sırasında, yan taraftaki 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlaklar ve kısmi çökme meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yapılan incelemelerde, 5 katlı apartmanın bodrum katında ve kolonlarında çatlaklar olduğu belirlendi.

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Ayrıca, hasar gören ve tahliye edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı diğer apartmanın da temel kazısından etkilendiği şüphesiyle belediye ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin iki binadaki incelemeleri sürüyor.

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Bina sakinlerinden Müesser Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının yaklaşık 1 yıl önce başladığını ve müteahhiti uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını belirtti.

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Yılmaz, "Kanepenin üzerinde oturmuş televizyon izliyordum. İş makinesi çalışıyordu ve iki binanın arasından taşlar dökülüyordu. Ama müteahhit, 'senin evinde bir şey yok' dedi. Şimdi ev arıyoruz. 1 yıl önce burası satıldı ve yapımına başlandı ama asıl olaylar 15 gün önce oldu. Bizim ve yan bina eski olduğu için temel yok.

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Onları uyardık, kolonlarda patlamalar ve duvarlarda çatlaklar oluşunca temeli kazılan bina ile diğer apartmanın arasına demir koydular. Defalarca söyledik ama bizi dinlemediler. Bizim binanın ve yan binanın altı boşaldı. O temel için 6 metre aşağı indiler. Gece gündüz ev arıyoruz ve yan binayı da tamamen boşalttılar. Eşyalar evde ama insanlar tahliye edildi" dedi.

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