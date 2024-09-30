Fatih'te inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluştu: 5 katlı bina boşaltıldı

Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'taki inşaatta, dün akşam saatlerinde yapılan temel kazısı sırasında, yan taraftaki 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlaklar ve kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yapılan incelemelerde, 5 katlı apartmanın bodrum katında ve kolonlarında çatlaklar olduğu belirlendi.

Ayrıca, hasar gören ve tahliye edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı diğer apartmanın da temel kazısından etkilendiği şüphesiyle belediye ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin iki binadaki incelemeleri sürüyor.

Bina sakinlerinden Müesser Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının yaklaşık 1 yıl önce başladığını ve müteahhiti uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını belirtti.

Yılmaz, "Kanepenin üzerinde oturmuş televizyon izliyordum. İş makinesi çalışıyordu ve iki binanın arasından taşlar dökülüyordu. Ama müteahhit, 'senin evinde bir şey yok' dedi. Şimdi ev arıyoruz. 1 yıl önce burası satıldı ve yapımına başlandı ama asıl olaylar 15 gün önce oldu. Bizim ve yan bina eski olduğu için temel yok.

Onları uyardık, kolonlarda patlamalar ve duvarlarda çatlaklar oluşunca temeli kazılan bina ile diğer apartmanın arasına demir koydular. Defalarca söyledik ama bizi dinlemediler. Bizim binanın ve yan binanın altı boşaldı. O temel için 6 metre aşağı indiler. Gece gündüz ev arıyoruz ve yan binayı da tamamen boşalttılar. Eşyalar evde ama insanlar tahliye edildi" dedi.