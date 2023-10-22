Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Fatih'te 5 katlı binanın zemin katındaki yabancı uyrukluların kaldığı dairede, yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının söndürülmesinin ardından dairede yaşayanlar, içeriye girerek değerli eşyalarını yanına aldı.

KAYNAK: DHA
Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Kemancı Siteleri Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 5 katlı binanın zemin katındaki yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLEN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanların gören dairedekiler, kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

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Yangının çıktığı dairede yaşayan yabancı uyruklular, yangının söndürülmesinin ardından evdeki değerli eşyalarını alarak tekrar dışarıya çıktı.

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Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor.

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