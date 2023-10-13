Fatih'te yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış vaziyette ölü bulundu

Öz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşuları ihbar etti

Olay, Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Bugün saat 19.00 sıralarında Zülay Öz’den haber alamayan komşuları, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynu kırık halde bulundu

Daireye giren polis ekipleri, Öz’ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Öz’ün boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği tahmin edildi. Öz’ün cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Öz’ün ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.