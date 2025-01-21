Fatih'teki saldırganlar yakayı ele verdi

Kaynak: İHA

İstanbul'da motosikletli saldırganlar bir iş yerine kurşun yağdırdı. 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak 2025'te saat 05.15 sıralarında Fatih'te bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden 2 şahıs motosikletle iş yerine geldi. Arkada oturan şahıs video çekerken, öndeki şahıs 5 el ateş açtı.

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27) ve 2 suç kaydı bulunan Abdulah C. D. (21), Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin önündeki saldırganın tabancayla ateş ettiği, arkadaki suç ortağının ise o anları kaydettiği görülüyor.

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