Fatih’teki vahşetin ardından hedef gösterilmişti! Cem Yılmaz’dan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması

Tüm Türkiye Fatih’teki yaşanan cinayetle ayaklanmıştı. Semih Çelik isimli kişi sevgilisinin başını vahşice kestikten sonra surlardan aşağıya atıp intihar etmişti. Çelik’in katliamı işlemeden önce de eski sevgilisi olan Ayşenur’un kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Bu vahşetin ardından ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bir sergi için aylar önce verdiği pozlarla hedef gösterilmişti. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu bu pozları ile sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı.

Tepkilerin hedefi haline gelen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozarak Nevşin Mengü’ye konuşmuştu. Kaygılaroğlu, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım ifadelerini kullanmıştı.

ERŞAN KUNERİ’NİN GALASINA KATILMADI

Dün akşam Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezon lansmanı gerçekleştirildi. Kaygılaroğlu tepkilerden sonra galaya gelmedi...

Cem Yılmaz; 'Uraz ne kadar üzüldüyse biz de arkadaşlarımla o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise oldu. Çok üzgündü... Hepimiz konuştuk kendisiyle' yanıtını verdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Cem Yılmaz ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri konusunda da şunları söyledi; 'Bizim memlekette böyle sözün bittiği yer tespit edilen bir yer var elbette ki bizi izleyenler sevenler bizden kendi duygularının tercümanı olmamızı istiyorlar. Aslında aklın yolu bir... Bütün mikrofon tutulan arkadaşlarımın ne dediğinden çok, sorumluların bir şey yapmasını bekleyen olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğunu düşünüyorum.'