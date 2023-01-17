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  • AKP seçimi kaybederse destekçileri şiddete başvurur mu? Fatma Çelik yazdı

AKP seçimi kaybederse destekçileri şiddete başvurur mu? Fatma Çelik yazdı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatma Çelik, AKP’nin seçimleri kaybetmesi durumunda destekçilerinin şiddete başvurup vurmayacağını tartışmalarını yazdı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:43
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Fatma Çelik yazdı. AKP seçimi kaybederse destekçileri şiddete başvurur mu?

AKP seçimi kaybederse destekçileri şiddete başvurur mu? Fatma Çelik yazdı
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Seçim süreci için geri sayım devam ederken, SADAT’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayını için verdiği reklam tartışmaları da beraberinde getirdi.

AKP’nin seçimleri kaybetmesi durumunda Amerika ve Brezilya’da yaşanan olayların Türkiye’de de patlak vereceği iddiaları konuşulurken, Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatma Çelik, AKP destekçilerinin seçimin kaybedilmesi durumunda şiddet olaylarına başvurup vurmayacağını yazdı.

"ENİNDE SONUNDA SANDIĞIN İŞARET ETTİĞİ, İKTİDAR OLUR"

"AKP, seçimi kaybederse, iktidardan gider ve muhalefet partisi olarak siyasi hayatına devam eder. Sorunun cevabı bu kadar basit." diyen Fatma Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasette kazananın yandaşı çok olur. O halde, seçimleri kaybettiği takdirde AKP, destekçi de kaybeder."

Yazısında 2019 seçimlerini hatırlatan ve Ankara, İstanbul’un kaybedilmesinin ardından yaşananların altını çizen Fatma Çelik, "Ancak 'seçimi kaybetse de gitmezler' düşüncesinin kimseye bir faydası olmadığı gibi toplumdaki demokrasi bilincine de büyük zararı var. Seçim sonuçlarını tanımamak da yalnızca demokrasiye yara aldırır, eninde sonunda sandığın işaret ettiği, iktidar olur." dedi.

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vatandaş
17.01.2023 10:31
bence yoğun bir uluslar arası trafik başlar hava limanları kitlenir :)))  
 
E
17.01.2023 10:02
Polis ordu ve devletin diğer kurumları anayasa ve yasalara sadık kalırsa hiç birşey olmaz  
 
yusuf serim
17.01.2023 10:00
nasılsa meral hanım seçimi kontu garanti alacak yemin etti çünkü.başbakan olacak.boşa konuşmaz.siz işinize bakın yandaş yoldaş koşa koşa size gelir telaşa gerek yok işinize bakın  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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