Fay hattı bir tek Atatürk büstünü yıkamadı. Cumhuriyetin kurucusu ile uğraşmayın

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Şimdilik 43 bin 556 kişinin hayatını kaybetmesine 100 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan depremler binlerce binayı yerle bir etti.

10 ili etkileyen depremler Adıyaman'ı da vurdu. Binalar yerle bir olurken, yollar ise kullanılmaz hale geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise sağlam yapıların depremden etkilenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fay hattının geçtiği yerde bulunan bir Atatürk büstünün depremde zarar görmeden dimdik ayakta kalması görenleri şaşkına çeviriyor.

Gölbaşı'ndaki depremin verdiği hasarı muhabir gibi anlatan bir kişi "Adıyaman Gölbaşı'ndaki fay hattı bu. Bu fay hattı buradan kırılıp ara caddedeki tüm binaların yıkılmasına neden oldu. Fay hattı buraya gelmiş. Geldikten sonra burada Atatürk'ün büstünü yıkamamış. Cumhuriyet'in kurucusu ve ilelebet yaşayacak olan idealistimizi biz de yaşatacağız. Deprem bile yıkamamış. Uğraşmayın" diyerek videosunu sonlandırıyor.