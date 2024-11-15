Fay yok deprem var! Deprem uzmanlarından ardı ardına açıklama

Bugün Malatya'da Saat 10:46'da Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğünde ardından saat 12:02'de Rize Hemşin'de 4.7 büyüklüğünde iki tedirgin edici deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Okan Tüysüz, Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ve Prof. Dr. Hakan Ersoy'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"FAY YOK, DEPREM VAR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, fay hattı olmayan bir yerde bile depremle karşılaşılmasının, Türkiye'nin deprem gerçeğinin ne olduğunu anlamak açısından çok önemli olduğunu söyledi.



RİZE DEPREMİ NEDEN ÖNEMLİ? PROF. ERSOY AÇIKLADI

KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ersoy, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy, "Rize'de meydana gelen deprem, özellikle o bölgede bir fay hattı olmaması açısından bizim için çok önemli. Fay hattı olmayan bir yerde bile depremle karşılaşmamız, aslında Türkiye'nin deprem gerçeğinin ne olduğunu anlamamız açısından çok önemli." dedi.

Hakkari'den Mardin'e, Çanakkale'den Trabzon'a kadar her bölgenin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu hazırlatan Prof. Hakan Ersoy, şu açıklamada bulundu:

"Özellikle Karadeniz'de, Karadeniz kıyısı boyunca biz merkez olarak ya da jeoloji mühendisliği bölümü olarak yıllardan beri sürekli söylediğimiz bir Karadeniz fayı var. Önceki yıllarda Batum'dan tutun da Giresun'a kadar özellikle denizde yaklaşık 4 büyüklüğünde, 3, 5 büyüklüğünde birçok deprem üretti. Meydana gelen 4,7'lik deprem de Karadeniz'de bu gerçeği artık göz ardı etmememiz gerektiğini bize canlı olarak gösterdi."

Ersoy, Karadeniz'de özellikle daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış Karadeniz fayının var olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

"Bu fayın sürekli aktif olduğunu, deprem ürettiğini biliyoruz. Bizi korkutan şu; Karadeniz kıyı illeri önceki yıllarda yerleşimin yüzde 10'unu sahildeki ilk 10 metrede tutuyordu, şimdi yerleşimin yüzde 80'i belki de tamamen sahilde 0-10 metre kot arasında. Dolayısıyla olası bir kötü senaryoyu düşünmek zorundayız."

NACİ GÖRÜR HEM RİZE HEM MALATYA DEPREMİNİ YORUMLADI

Malatya depremini ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat depremlerinin bölgeye stres yüklediğini söyledi.

Sarsıntının Çardak ile Malatya Fayı’nın kesişim noktasında yaşandığını ifade eden Görür, “Malatya Fay Zonu’na daha yakın. Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.” dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN RİZE DEPREMİ AÇIKLAMASI: BÖLGEDE AKTİF FAY YOK

Prof. Dr. Naci Görür Rize depremi sonrası bölgede aktif fay olmadığına işaret etti.

Görür, “Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

MALATYA'DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Malatya depremine dikkat çeken Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 2023’teki büyük depremlerin bir artçısı olduğunu söyledi.

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgenin sürekli olarak sarsıldığına işaret ederek deprem etkinliğinin birkaç yıl daha etkisini yitirerek sürdüreceğini söyledi.

Tüysüz, “Yıkıcı deprem anlamında baktığımız zaman, bu deprem ne anlama geliyor; bunu ancak fay çözümü dediğimiz çalışma sonunda söylememiz mümkün.” dedi.

Endişe edilecek bir durum olmadığını ifade eden Tüysüz, “Bu bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığı neredeyse yok denecek kadar zayıf.” diye konuştu.

AHMET ERCAN: RİZE EN GÜVENLİ İLLERDEN BİRİ

Diğer yandan . Dr. Övgün Ahmet Ercan da Rize'nin deprem konusunda en güvenli illerden biri olduğuna dikkat çekerek "Rize Çamlıhemşin’deki M4,8’lik deprem yerel, sıcaksu üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir" açıklamasında bulundu.