Faydaları saymakla bitmiyor. Kilosu 5 bin Euro

Tokat’ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, hem sağlığa faydaları hem de yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle poleni ve yaprakları, yerel ve uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

FAYDALARI NELER

Akzambak çiçeğinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra, bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliği taşıyarak baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına iyi geliyor. Bu nedenle, akzambak ürünleri hem yerel hem de uluslararası pazarlarda büyük talep görüyor.

POLENİN KİLOSU 5 BİN EURO

Akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, bu nadir çiçeğin ürünlerinin uluslararası alanda da yüksek talep gördüğünü belirtiyor. Aydemir, "Çayını Almanya, Hollanda ve Fransa’ya, polenini ise Zürih’e gönderiyoruz" diyerek, yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarına çok önem verdiklerini vurguluyor.

Akzambak poleni, organik boya yapımında tercih edilirken, çayı ise çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olarak biliniyor. Aydemir, polenin kilosunun 5 bin Euro, çayın kilosunun ise 2 bin 500 Euro civarında olduğunu ifade ediyor.

ÜRETİM SÜRECİ

Aydemir, akzambak çiçeğinin toplanma ve işlenme sürecini de anlattı: "Çiçeği topluyoruz, ortasındaki polenleri makas yardımıyla alıyoruz ve polenleri daha sonra elek yardımıyla eliyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. Polen boya yapımında kullanılırken, yapraklarından elde edilen çay ise düzenli olarak tüketildiğinde sağlık sorunlarına iyi geliyor."