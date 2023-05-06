Faydaları saymakla bitmiyor. Şifa deposu besin

Haber Global’de yer alan habere göre; Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmaya başladığı günümüzde insanlar doğal besinleri bolca tüketme alışkanlığı kazandığı bildirildi.

Geçmişte sürekli olarak tüketilen doğal besinlerin unutulmaya başlanması, sağlıklı yaşam trendinin hayatımıza dâhil olmasıyla önlenmiş olduğu ifade edildi.

Antioksidan deposu sağlıklı besinler düzenli olarak tüketildiği takdirde hastalıkların önüne geçmek hatta vücudu tamamen yenilemek bile mümkün hale geldiği vurgulandı.

İşte antioksidan bakımından zengin, düzeni tüketildiği zaman faydalarını sunan doğal besinler:

İçerdiği doğal antioksidan değerleri sayesinde yeşil çay vücudun ödem atmasına yardımcı oluyor. Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yeşil çayın tek faydası kilo kaybı da değil.

Düzenli tüketildiği zaman yeşil çay vücudun toksin atmasını sağlıyor. Vücudu tamamen toksinden arındıran yeşil çay sabahları erken kalkmanıza ve daha enerjik hissetmenize de olanak sağlıyor. Günde 1 bardak yeşil çay ile çok daha sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün.

Sağlıklı lif yapısı sayesinde erik, hem beden hem de ruh sağlığını koruyor. İçerisindeki sağlıklı lifler bağırsaklarda sağlıklı bakteri oluşumunu destekleyerek beyne mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı oluyor. Bu da depresyon ve kaygıyı azaltıyor. Erik aynı zamanda kemik güçlenmesine de katkı sağlıyor. Kalp hastalıklarının önüne geçme konusunda da katkı sağladığı bilinen erik düzenli olarak tüketilmesi ile hem zayıflatıyor hem de vücuttan toksin atılmasını sağlıyor.

Yeşil yapraklı sebzeler lifli yapıları sayesinde sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak florasını koruyan besinlerdirler. Erken yaşta kemik gelişimine katkıları ile birlikte ilerleyen yaşlarda da kemik erimesi kemik kireçlenmesi gibi hastalıkların da önüne geçmeyi sağlarlar. Yeşil sebzelerin beslenme düzeni içerisine dahil edilmesi tıpkı yeşil erikte olduğu gibi depresyon ve kaygıdan uzaklaşılmasını sağlıyor. Daha sakin ve dingin hissederken aynı zamanda kilo vermek isteyenlerin yeşil sebzeleri mutlaka tüketmesi gerekiyor.

Pancar kendisine rengini veren flavonoidler sayesinde hem diyet listelerinde hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları içinde bolca yeter alıyor.

Sağlıklı lifli yapısı ve içerdiği flavonoidler sayesinde hem kilo vermeye yardımcı oluyor hem de daha sağlıklı bir yaşam sunuyor. Pancarın faydaları arasında yer alan bir başka özelliği ise kalp sağlığını koruması. Kardiyovasküler hastalıkların önüne geçilmesinde etkili olan pancar vücuttan toksin atılmasını sağlıyor.