Fazıl Say yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alan ünlü müzisyen Fazıl Say’ın daireler arası geçiş yapmak için aradaki perde duvarı yıktığı ortaya çıkmıştı.

DUVARI TEKRAR ÖRDÜĞÜ SÖYLENMİŞTİ

Olayın öğrenilmesinden sonra komşuların Beşiktaş Belediyesi’ne şikayette bulunması üzerine Say'ın evinde inceleme yapan Beşiktaş Belediyesi "Şikayete konu duvar ilgililerince tekrar örülerek bahse konu yer eski haline getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

ARKADAŞI BAŞINI YAKTI

Ancak Fazıl Say’ın arkadaşı Fahri Özdemir'in söz konusu evden yaptığı paylaşımla gerçek bambaşka çıktı.

Fazıl Say’ın tekrar ördürdüğü söylenen duvarın olması gereken yerde olmadığı belli oldu.