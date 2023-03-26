Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye goril benzetmesi

Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçı’ ifadelerine tepki gösterdi.

İnce'nin bazı sanatçılara paylaşımları için tepki gösterdiği ve "sözde sanatçı" dediği anları alıntılayan Say, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.

“GORİLİN ŞARTLARI DÜZELSİN DİYE 130 BİN İMZA VAR”

Say'ın, İnce'nin "sözde sanatçı" sözüne tepki gösterdiği ve 'goril' örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:

"Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??



Kim ulan sözde sanatçı? @vekilince Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne?Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Korede hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yapmıştı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere ilişkin ise "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" ifadelerini kullanmıştı.