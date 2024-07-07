Fazla antibiyotik yazan doktorlara para cezası geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fazla antibiyotik yazan doktorlara para cezası geliyor

Belçika Sağlık Bakanlığı, son beş yılda antibiyotik reçetesi yazan tüm pratisyen hekimlerin posta kutularına bu hafta bir mektup yollayarak yeni cezaları duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada pratisyen hekimlerin reçete yazma davranışlarıyla yüzleşmek istediklerini ve bu uğurda yapılan çalışmaları sıklaştıracakları bildirildi.

Bakanlık, 2019'da pratisyen hekimlerin ortalama on kişiye yedi kez antibiyotik reçete ettiği ortaya çıkmasından bu yana uzunca bir süredir doktorların çok fazla antibiyotik yazıp yazmadığını, klasik antibiyotikleri ne sıklıkta kullandıklarını, önerilmeyen antibiyotikleri ne sıklıkla kullandıklarını sıkı kontrol altına almış durumda.

2025 yılına kadar bu rakamın %43 oranında düşürülmesi planlanıyor. Bakanlık antibiyotik kullanımında azalmaya gidilmesinin çok önemli olduğunu, çünkü antibiyotik kullanımının ciddi sonuçlar doğurduğunu, Avrupa'da her yıl 35.000'den fazla insanın antibiyotiklere dirençli bir bakteri enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü bildirdi ki bu sayı Avrupa'da antibiyotik direncinin sağlık üzerinde grip, tüberküloz ve HIV/AIDS'in toplamıyla hemen hemen aynı etkiye sahip olduğu anlamına geliyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı, hastalara fazladan antibiyotik yazan doktorlara ilk önce üç kademeli para cezası, sonrasında da meslekten men cezası verileceğini açıklayarak konu hakkındaki kararlılığını ortaya koydu.

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