Fazla ekran maruz kalmanın büyük zararı ortaya çıktı

Dijital ekranlar, günlük hayatın bir parçası haline geldi. Ancak dijital ekranlara fazla maruz kalmak, sağlığımız için birçok probleme neden olabilir.

Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, bu problemlerin özellikle göz sağlığını olumsuz etkilediğini ve depresyona kadar varabileceğini dile getirdi.

Dijital teknolojilerin, eğitim ve iş yaşamında daha fazla kullanılması, ekran kullanımını da artırdı. Kişinin gelişimsel düzeyine uygun olmayan ve uzun süreli ekran başında kalması, “Ekran maruziyeti” olarak tanımladı.

Uzmanlar, ekran maruziyetinin sağlık konusunda dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Tanrıverdi, “Ekran kullandığımızda, daha dikkatli bakmamız nedeniyle gözlerimizi daha az kırpmamız, göz kuruluğuna neden olur. Bunun yanında, fazla ekran maruziyeti, yorgunluk, uykusuzluk, baş ve göz ağrısı gibi sorunlara da sebep olur. Bu sorunlar, kronik hale geldiğinde, hastanın hayat kalitesini düşürür ve mutsuz olmasına neden olur. Bu da depresyon riskini artırır” dedi.

Tanrıverdi, bu sorunların önlenmesi için en önemli önlemin, ekran başında mola vermek olduğunu söyledi.

Tanrıverdi, “Ekrana maruz kalmak zorunda olan hastalar, mutlaka ara ara mola vermeli ve ekrandan uzaklaşmalıdır. Örneğin, 1 saat ekran kullandıktan sonra, en az 15 dakika mola verip, başka bir dijital ekran kullanmamalıdır. Çünkü burada sadece ekranın yaptığı göz yorgunluğu değil, ekranın yaydığı radyasyon ve etkileri de önemlidir. Bunları en aza indirmek gerekir” diye konuştu.

Tanrıverdi, sorunların devam etmesi ve artması durumunda, doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Tanrıverdi, şu şekilde devam etti:

“Bazı hastalarda, ekran maruziyetinin altında, kırma kusuru dediğimiz gözlük ihtiyacı da olabilir. Bu durumda, hastaları muayene ederek, gözlük reçetesi vermemiz gerekir. Çünkü yoğun çalışma temposu ve kırma kusuru bir arada olduğunda, hastaların sorunları daha da şiddetlenir. Bu yüzden, hastalara doğru gözlük vererek, daha net ve temiz bir görüş sağlamamız gerekir. Ayrıca, kuru göz problemi olan hastalara, uygun tedaviler uygulamamız gerekir. Hafif kuru gözde, gözyaşı damlası yeterli olabilir, ancak ağır kuru gözde, başka özel tedaviler de gerekebilir.”