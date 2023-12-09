Fazla mesainin ömrü 9 yıl kısalttığı ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ortak yapılan çalışmada Haftada 55 saat ve üzerinde çalışan insanlar haftada 35-40 saat çalışan insanlara kıyasla 9 yıl daha az yaşıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fazla mesainin ömrü 9 yıl kısalttığı ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Environment International’da yayınlanan çalışmada uzun mesai saatlerinde çalışan insanlarda felç, kalp, kanser ve solunum hastalıkları riskini artırdığı ortaya çıktı.

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ SEBEBİYLE 745 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazete Oksijen’in haberine göre, Uzun çalışma saatleri sebebiyle felç ve kalp rahatsızlığına yakalanan 745 bin kişi hayatını kaybetti. 2000 yılından bu yana fazla mesaiye bağlı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde yüzde 29'luk artış yaşandığı bildirildi.

FAZLA MESAİ, KALP KRİZİ VE FELÇİ TETİKLİYOR

Araştırmanın kapsadığı 2000 ve 2016 yılları arasında, uzun saatler çalışmaya bağlı olarak kalp hastalığından ölenlerin sayısı yüzde 42, inmeden ölenlerin sayısı ise yüzde 19 arttı.

Uzun saatler çalışmanın işle ilgili toplam hastalık yükünün yaklaşık üçte birinden sorumlu olması nedeniyle bu durum artık en büyük mesleki hastalık yüküne sahip risk faktörü olarak kabul ediliyor. Fazla mesai, insan sağlığına yönelik nispeten yeni ve daha psikososyal bir mesleki risk faktörüne yönelik düşünceleri de değiştiriyor. Çalışma, haftada 55 veya daha fazla saat çalışmanın, haftada 35-40 saat çalışmaya kıyasla tahmini olarak yüzde 35 daha yüksek inme riski ve yüzde 17 daha yüksek iskemik kalp hastalığından ölme riski ile ilişkili olduğu sonucuna vardı.

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SINIR GETİRİLMELİ

DSÖ’ye göre hükümetler, işverenler ve çalışanlar işçi sağlığını korumak için zorunlu fazla mesaiyi yasaklayan ve çalışma süresine azami sınır getiren kanun, yönetmelik ve politikaları yürürlüğe koyabilir ve uygulatabilir.

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