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'Hükümet istifa' diyen taraftarlara hakaret eden Rize Başkanı İbrahim Turgut bakın kim çıktı?

'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlara hakaret eden Rize Başkanı İbrahim Turgut bakın kim çıktı?

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 06:24
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F.Bahçe ve Beşiktaşlı taraftarlara hakaret etmişti. İbrahim Turgut kimdir?

'Hükümet istifa' diyen taraftarlara hakaret eden Rize Başkanı İbrahim Turgut bakın kim çıktı?
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Fenerbahçe'nin Konyaspor, Beşiktaş'ın da Antalyaspor ile oynadığı maçlarda tribünlerde "Hükümet istifa" diye tezahüratlarda bulunulmuştu.

Buna bazı kulüpler tepki göstermişlerdi. Bu kulüplerden Çaykur Rizespor açıklamasında ise taraftarlara hakaretlerde bulunulmuş, “uşaklar”, “foseptik fareleri” ve “lejyonerler” gibi ifadeler kullanılmıştı. Ayrıca, “Tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir.” denilmişti.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut kimdir?

Bu hakaretlerde bulunan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un AKP iktidarına yakınlığı ve devletten aldığı ihalelerle dikkat çekiyor.

Turgut'un şirketinin internet sitesinde "Turgut A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim TURGUT kıymetli devlet büyüklerimizle" başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'la fotoğrafları bulunuyor.

Turgut, 2021 yılında, “Ayder Yaylası Spor Tesisleri Yapım İşi” ihalesine çıkılmış ve ihaleyi 6 milyon 343 bin lira karşılığında kazanmıştı.

İhale, olağanüstü durumlarda uygulanması gereken davet yöntemiyle yapılarak 2019 yılında Ayder Yaylası’ndaki 222 milyonluk kapalı otopark ihalesini de yine aynı yöntemle almıştı.

Sitede yer alan bilgilere göre, şirketin üstlendiği projelerden bazıları ise şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Köprü İnşaatı, RTEÜ Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları, Rize İçme Suyu İsale Hattı, Çayeli Kaymakamlığı Hükümet Konağı, Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Düzenleme Projesi.

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