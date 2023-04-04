Takipsizlik kararına Fenerbahçeli yöneticilerden sert yanıt: Başlı başına bu skandal bir karardır, garabettir

4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından dönüşe geçen Sarı-Lacivertliler Rize - Trabzon yolunda silahlı saldırıya uğradı. Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. Olayın üzerinden geçen 8 yılın ardından takipsizlik kararı çıktı.

"İLK SÜREÇTE CİDDİYETLE ELE ALINDI"

FB TV'ye konuşan Fenerbahçe Yöneticileri Fethi Pekin, Can Gebetaş ve kulüp avukatı İrfan Coşkun, 4 Nisan 2015'teki Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, "Olayın olduğu ilk süreçte aslında devletimizin olayı nasıl bir ciddiyetle ele aldığını göz önüne sermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve diğer bakanlarımız o dönem olayı çok ciddiyetle ele aldı. Bu birinci kısımdı. Ancak ikinci kısımda da olayın nasıl idare edildiğini, savsaklandığını ortaya koymak istiyoruz. Ancak özellikle vurgulamak istiyoruz, dönemin Trabzon Valisi'nin 'kurşun değil taştı' açıklamasını dışarıda bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"GARABETTİR"

Can Gebetaş, "Takipsizlik kararı, Fenerbahçe'nin hukuki alanını yok etmeye yönelik başlı başına skandal bir karardır. Garabettir" ifadelerini kullandı.

"İFADELERİN ÇELİŞTİĞİ DE TESPİT EDİLİYOR"

Şüphelilerin telefon kayıtları hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulüp Avukatı İrfan Coşkun, "Elde edilen HTS kayıtları var, şüphelilerin birbirleriyle iletişimleri tespit ediliyor. Ve bu kayıtlarla, şüphelilerin ifadelerinin çeliştiği de tespit ediliyor. Yeni bir tanık ifade vermiyor, dosyaya yeni bir şey eklenmiyor ancak buna rağmen takipsizlik kararı veriliyor. Biz takım otobüsünün Rize'den hareket ettiği an faillerin harekete geçtiğini dosya içerisindeki verilerden görmekteyiz" açıklamasını yaptı.

"İTİRAZIMIZA RET KARARI GELİYOR"

Kulüp avukatı İrfan Coşkun, "İlk bir haftalık süreçten sonra dosya üzerinde hiçbir çalışma yapılmadı.

Hiçbir yeni delil toplanmadı, yeni ifade alınmadı. Savcılık şüphelilerin lehine ya da aleyhine bir şey yapmamış. İlk fezlekenin tümüyle tersi bir karar alarak takipsizlik kararı vermiş. 2015 yılında çok iyi bir soruşturma başlıyor, aradan geçen 5.5 yılda hiçbir şey yapılmıyor. Bundan sonra da böyle bir fezleke varken takipsizlik kararı veriliyor. Takipsizlik kararına itiraz ediyoruz, incelenmeden ret kararı veriliyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ İLGİLENİYOR"

Fethi Pekin ise "Tutuklama talebinin reddi kararını veren hakim, 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edildi ve örgüt üyeliğinden tutuklanarak hapis cezası aldı. Yakın bir zamanda Ankara'ya gitmeyi planlıyoruz. Burada açıkladığımız şeyleri ilgililerle de paylaşacağız. Başkanımız Ali Koç bu konuyla çok yakından ilgileniyor" dedi.

"AİHM'E GİDECEĞİZ"

Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması dosyasında hak ihlalleri olduğunu vurgulayarak, "Gizlilik kararı olduğu için dosyada bir gelişme olup olmadığından da haberimiz olmuyor. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettik. AİHM'e de başvuracağız" diye konuştu.

TFF OLAYI HATIRLATILDI

TFF binasına yapılan silahlı saldırının faillerinin tespit edilip tutuklandığını hatırlatan sarı lacivertli yöneticiler, buna karşın 4 Nisan saldırısında aynı sonucun oluşmadını vurguladılar: "Aslında iki olayda da failler yakalandı. Fakat birinde iddianame oluşturularak kamu davası açıldı, diğerinde takipsizlik kararı verildi."