FBI resmi açıklamada bulundu: ABD seçimlerinde Rus parmağı deşifre oldu

ABD’de gerçekleşecek başkanlık seçimlerine sayılı günler kala sosyal medyada yayılan iki yeni sahte video, FBI tarafından halka duyuruldu. FBI açıklamasında, bu videoların “FBI tarafından oluşturulmadığı ve içeriklerinin yanlış olduğu” vurgulandı. Videolardan birinde, FBI'ın oy sahtekarlığına karışmış üç grup yakaladığı iddia edilirken, diğer videoda ise Doug Emhoff ile ilgili asılsız bilgiler yer alıyor. FBI, videoların arkasında kimin olduğunu açıklamayı reddetti; ancak Adalet Bakanlığı ve FBI logolarını kullanarak kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu içeriklerin Rusya’nın dezenformasyon stratejileriyle örtüştüğü kaydedildi.

Rusya’nın Etkisiyle Yayılan Videolar

ABD Hükümeti, son günlerde dört farklı sahte videonun Rusya tarafından üretildiğini ve Amerikan seçmenini yanıltmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu bildirdi. Georgia eyaleti Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger, Haiti vatandaşlarının yasa dışı oy kullandığına dair bir videonun da sahte olduğunu ve muhtemelen Rusya’nın yanıltıcı bilgi operasyonlarına ait olduğunu söyledi. Benzer şekilde, Pennsylvania’da oy pusulalarının tahrip edildiğini gösteren başka bir video da devlet ve federal yetkililer tarafından yalanlandı. Cuma günü FBI ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yapılan açıklamada, bu tür içeriklerin Rusya tarafından üretildiği doğrulandı.

Sosyal Medyada Yanıltıcı Bilgiler Yayılıyor

Rusya’nın dezenformasyon faaliyetlerini izleyen gönüllü araştırmacı grubu Antibot4Navalny, söz konusu videoların, ABD hükümet organlarını ve medya kuruluşlarını taklit eden bir Rus dezenformasyon grubu tarafından üretildiğini belirtti. Rusya yanlısı sahte videoların seçimlere kadar sayısının 47’ye ulaştığı kaydedildi. Araştırmacılara göre bu içerikler, ABD seçmenlerinin zihinlerini bulandırmak, seçim güvenliğini sorgulatmak ve Ukrayna’ya desteği zayıflatmak amacıyla üretilmiş durumda.

ABD istihbaratı ve Microsoft, son haftalarda ABD karşıtlarının seçmenleri yanıltmak için etki kampanyaları düzenlediğini tespit etti. Yapılan açıklamalara göre, Rusya eski başkan Donald Trump’ı desteklerken, İran ise mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris’e destek veriyor.