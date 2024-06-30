Feci kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Kurtarma ekipleri Cumartesi günü akşamın erken saatlerinde Pilsen'in doğu tarafındaki feci kazaya müdahale etti. Yerel medyadan edinilen bilgilere göre Pilsen otobanının Radcice çıkışından sonra iki araba kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere göre 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kurtarma ekibi adına medyaya konuşan Lukáš Uherek, olay yerine dört ekibin müdahale ettiğini belirttikten sonra "Kazayı toplu yaralanma olarak raporlamıştık. Bu nedenle hastane travma planını devreye soktu ve çok hızlı pozisyon aldı" diye devam etti. Uherek üç kişinin yaralarının durumunun ağır olduğunu da sözlerine ekledi. Görgü tanıkları yaralılardan ikisinin uzuvlarının kopup yola savrulduğunu iddia etse de resmi makamlar henüz bu ifadeleri doğrulamadı.