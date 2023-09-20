Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tuttuğu açıklamasının ardından günü düşüşle tamamladı.

KAYNAK: AA
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü

Dow Jones endeksi 80 puana yakın değer kaybederken, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi de yüzde 1’in üzerinde geriledi.

Fed faizleri değiştirmedi

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını duyurdu. Banka, ekonomik aktivitenin “sağlam” bir hızda büyüdüğünü belirtirken, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Powell konuştu

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını söyledi. Powell, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verirken, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu.

New York borsası negatif kapandı

Fed’in faiz kararı sonrasında pozitif açılan New York borsası günü negatif tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalarak 34.440,88 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 4.402,20 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,53 kayıpla 13.469,13 puana geriledi.

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